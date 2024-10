Lapresse.it - Usa, Obama attacca Trump: “Non abbiamo bisogno di un aspirante dittatore”

(Di venerdì 25 ottobre 2024) “Nondi unre o di un“. Così BarackDonaldda un palco di Clarkston in Georgia per sostenere Kamala Harris, candidata del Partito Democratico alle elezioni presidenziali americane. “Solo perché si comporta in modo stupido, non significa che la sua presidenza non sarebbe pericolosa”, ha aggiunto l’ex presidente.