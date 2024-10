Lapresse.it - Usa, il procuratore chiede una nuova sentenza per i fratelli Menendez

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Ildistrettuale di Los Angeles ha annunciato cherà unaper Lyle e Erik, dopo che quasi 30 anni fa i duevennero condannati all’ergastolo per gli omicidi dei loro genitori. Sarà un giudice Corte superiore di Los Angeles a decidere in ultima analisi se emettere unanei confronti dei. Il riesame del caso 35 anni dopo il duplice omicidio deriva da una petizione degli avvocati dei, che citano l’esistenza di nuove prove. La vicenda è stata recentemente riproposta in una serie tv su Netflix. Nel processo, uno dei primi casi ad essere trasmessi in televisione, inon negarono di avere ucciso i genitori, ma sostennero che non avrebbero dovuto essere condannati perché avevano agito per legittima difesa dopo avere sopportato una vita di abusi da parte del padre.