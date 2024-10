Uomini e Donne, noto ex cavaliere diventerà padre per la prima volta: svelato il nome e il sesso del bebè (Di venerdì 25 ottobre 2024) Un ex cavaliere di Uomini e Donne diventerà padre per la prima volta. Stiamo parlando di Mauro Donà, che anni fa partecipò ad Uomini e Donne sedendo nel parterre maschile del Trono Over dove conobbe Isabella Falasconi. La relazione tra l’agente immobiliare e l’ex dama continuò lontano dalle telecamere del dating show di Maria De Filippi ma, nel 2015, i due scelsero di mettere alla prova il loro amore partecipando a Temptation Island. Nel corso del docu-reality Mauro strinse una forte intesa con una delle tentatrici, Marta Krevsun, che mise in dubbio la sua fedeltà ad Isabella. I due ex protagonisti di Uomini e Donne, però, decisero di lasciare insieme Temptation Island. Poco tempo dopo, nel 2017, la coppia annunciò la rottura definitiva. Da allora, Isabella ha ritrovato l’amore e lo scorso anno è convolata a nozze. Isaechia.it - Uomini e Donne, noto ex cavaliere diventerà padre per la prima volta: svelato il nome e il sesso del bebè Leggi tutta la notizia su Isaechia.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Un exdiper la. Stiamo parlando di Mauro Donà, che anni fa partecipò adsedendo nel parterre maschile del Trono Over dove conobbe Isabella Falasconi. La relazione tra l’agente immobiliare e l’ex dama continuò lontano dalle telecamere del dating show di Maria De Filippi ma, nel 2015, i due scelsero di mettere alla prova il loro amore partecipando a Temptation Island. Nel corso del docu-reality Mauro strinse una forte intesa con una delle tentatrici, Marta Krevsun, che mise in dubbio la sua fedeltà ad Isabella. I due ex protagonisti di, però, decisero di lasciare insieme Temptation Island. Poco tempo dopo, nel 2017, la coppia annunciò la rottura definitiva. Da allora, Isabella ha ritrovato l’amore e lo scorso anno è convolata a nozze.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Uomini e Donne - Martina De Ioannon ha già in mente la sua scelta? Gli indizi - Quest’anno a decidere di mettersi in gioco e di cercare l’amore a Uomini e Donne è Martina De Ioannon. Fin dal suo primo giorno nel Trono Classico, la tronista ha fatto parecchio discutere per via del suo caratterino e del suo essere senza ... (Dailynews24.it)

Anticipazioni Uomini e Donne oggi - 25 ottobre 2024 | Trono Classico e Over - Uomini e Donne, anticipazioni oggi, venerdì 25 ottobre 2024 Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, venerdì 25 ottobre 2024, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono classico e over accorpati. Ma quali sono le ... (Tpi.it)

Uomini e Donne anticipazioni e news - diretta di oggi (25 ottobre 2024) in streaming - Trono Over e Classico – Video Witty TV - Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di venerdì 25 ottobre 2024 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata ancora spazio alle coppie di Temptation Island 2024 settembre. Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende ... (Superguidatv.it)

Giulia De Lellis e il retroscena inedito sul suo arrivo a Uomini e Donne alla corte di Andrea Damante : “Determinanti un paio di scarpe e un profumo” - Una lunga e intensa chiacchierata non scevra di particolari dettagli e sorprendenti retroscena quella di Giulia De Lellis ai microfoni di Luca Casadei. Durante il suo intervento nel podcast One more time, l’influencer di Pomezia è tornata a parlare ... (Isaechia.it)