Uomini e Donne: l'opinione di Chia sulla puntata del 25/10/24 (Di venerdì 25 ottobre 2024) La gioia che ho provato oggi quando alle 14.45 ho acceso su Canale 5 e mi sono trovata davanti la radiosa Sabrina che, con quella sua voce così soave e per nulla fastidiosa, metteva (di nuovo) la propria dignità sotto il tacco 12 non ve la posso nemmeno spiegare. Dopo due giorni di inaspettato (e totalmente superfluo) spin-off su Temptation Island, tornare al nostro solito disagio di Uomini e Donne è stato confortante, quasi una carezza. E che io preferisca ascoltare gli sproloqui populisti di Gianni Sperti piuttosto che il ventordicesimo confronto tra coppie dà l'esatta misura di quanto io dopo 'sta full immersion nelle cornazze che va avanti da fine giugno io sia PIENAH RASAH.

