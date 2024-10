Formiche.net - Unifil e Paesi del Golfo, così si può uscire dalla crisi di Gaza. Parla Craxi

(Di venerdì 25 ottobre 2024) “Nel quadrante mediorientale si combatte una guerra ed è giocoforza necessario rivedere le regole di ingaggio della stessa missione Unifi”.a Formiche.net la presidente della commissione Esteri/Difesa del Senato Stefaniache, partendo dai recenti attacchi in Libano al contingente, analizza lo stato dellamediorientale, anche alla luce del ruolo italiano di soggetto attivo dal punto di vista umanitario e diplomatico. Occorre “consentire ai nostri uomini di agire e di rispondere ai pericoli che si intensificano. In caso contrario, si corre il rischio – assai concreto, come si è visto – di essere spettatori in balia degli eventi, privi di qualsivoglia scudo difensivo”. Le rassicurazioni di Benjamin Netanyahu ad Antonio Tajani sul Libano sono sufficienti? Quella del ministro Tajani in Israele è stata una missione “di pace e dialogo”, come lui stesso ha riferito.