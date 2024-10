Agi.it - Un authority indipendente per l'intelligenza artificiale, il disegno di legge del Pd

(Di venerdì 25 ottobre 2024) AGI - "Undiper istituire l'Autorità nazionale per l'e le neurotecnologie, un authoritycon sede a Genova dove già molti progetti sono in stato avanzato, quale punto di riferimento per la governance delle nuove tecnologie e per la loro applicazione nel rispetto dei diritti umani e dei valori democratici, oltre che del nuovo regolamento europeo. Una proposta, quella del Gruppo Pd, alternativa a quella del governo Meloni che con ildiora in discussione nelle Commissioni Ottava e Decima, propone invece di affidare la governance dell'AI Act all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn) e all'Agenzia per l'Italia digitale (Agid), organismi di emanazione governativa", informa una nota.