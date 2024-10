Ultime Notizie Roma del 25-10-2024 ore 14:10 (Di venerdì 25 ottobre 2024) Romadailynews radiogiornale un buon pomeriggio Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale studio sparatoria nella notte in centro Napoli ucciso un quindicenne altre due persone sono state ferite gravemente e sono ricoverate in ospedale secondo quanto si apprende la sparatoria avvenuta in Corso Umberto sul caso Indaga la polizia il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il disegno di legge di bilancio presentato dal governo che può quindi ora iniziare su interparlamentare il testo contiene 144 articoli sarà una prima battuta dalla Camera dei Deputati nel provvedimento misure fiscali come il taglio del Cuneo riordino delle detrazioni in enormi sulle pensioni quelle Sulla revisione della spesa un’esplorazione probabilmente innescata da un compressore che ha fatto crollare una parte di un capannone ha provocato dei morti un ferito grave una ... Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 25-10-2024 ore 14:10 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)dailynews radiogiornale un buon pomeriggio Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale studio sparatoria nella notte in centro Napoli ucciso un quindicenne altre due persone sono state ferite gravemente e sono ricoverate in ospedale secondo quanto si apprende la sparatoria avvenuta in Corso Umberto sul caso Indaga la polizia il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il disegno di legge di bilancio presentato dal governo che può quindi ora iniziare su interparlamentare il testo contiene 144 articoli sarà una prima battuta dalla Camera dei Deputati nel provvedimento misure fiscali come il taglio del Cuneo riordino delle detrazioni in enormi sulle pensioni quelle Sulla revisione della spesa un’esplorazione probabilmente innescata da un compressore che ha fatto crollare una parte di un capannone ha provocato dei morti un ferito grave una ...

Quelle gastrointestinali sono tra le patologie più diffuse in Italia. Come mantenere quindi in salute l'intestino e prevenire le malattie più comuni? Lo abbiamo chiesto a Mario Bianchetti - uno degli specialisti che saranno presenti durante le due giornate di prevenzione e consulti gratuiti organizzate a Milano dal Gruppo MultiMedica - Prendersi cura della salute dell’intestino, si sa, è la regola numero uno per prevenire il rischio di malattie a carico di quello che è ormai considerato il nostro ‘secondo cervello’. Tuttavia, se negli ultimi anni è cresciuto molto l’interesse ... (Iodonna.it)

Verso Avellino-Messina - continua la preparazione : le ultime sui lupi. Perinetti : "Non sono abituato a stare fermo - ma…" - L’Avellino sta proseguendo la preparazione in vista dell’undicesima giornata di campionato, in programma domenica pomeriggio allo stadio Partenio-Lombardi contro il Messina. Dopo la ripresa di ieri pomeriggio, la squadra di Raffaele Biancolino è ... (Avellinotoday.it)

Verso Avellino-Messina - continua la preparazione : le ultime sui lupi. Perinetti : "Non sono abituato a stare fermo - ma…" - L’Avellino sta proseguendo la preparazione in vista dell’undicesima giornata di campionato, in programma domenica pomeriggio allo stadio Partenio-Lombardi contro il Messina. Dopo la ripresa di ieri pomeriggio, la squadra di Raffaele Biancolino è ... (Today.it)

Le ultime novità dell’app YouTube sono disponibili per tutti - Il nuovo miniplayer e altre modifiche sono ora ampiamente disponibili per gli utenti dell'app YouTube per Android. L'articolo Le ultime novità dell’app YouTube sono disponibili per tutti proviene da TuttoAndroid. (Tuttoandroid.net)