Udinese Cagliari, Runjaic: «Il rosso ci ha spianato la strada» (Di venerdì 25 ottobre 2024) L’allenatore dell’Udinese ha commentato post partita la gara vinta per 2-0 contro il Cagliari Kosta Runjaic, tecnico dell’Udinese, ha parlato dopo la sfida vinta con il Cagliari per 2-0 grazie alle reti di Lucca e Davis. Ecco le parole dell’allenatore dei friulani ai microfoni di Sky Sport. PARTITA – «Abbiamo pensato all’approccio alla gara in questo modo, Calcionews24.com - Udinese Cagliari, Runjaic: «Il rosso ci ha spianato la strada» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di venerdì 25 ottobre 2024) L’allenatore dell’ha commentato post partita la gara vinta per 2-0 contro ilKosta, tecnico dell’, ha parlato dopo la sfida vinta con ilper 2-0 grazie alle reti di Lucca e Davis. Ecco le parole dell’allenatore dei friulani ai microfoni di Sky Sport. PARTITA – «Abbiamo pensato all’approccio alla gara in questo modo,

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Calcio : Runjaic "Con il Cagliari trasformare rabbia San Siro in energia" - "L'Udinese è sulla strada giusta", dice il tecnico dei friulani UDINE - "Giochiamo contro una squadra molto energetica, che ha grande volontà. Mi piace come gioca, lotta fino alla fine, recuperando situazione di svantaggio, con giocatori che hanno ... (Ilgiornaleditalia.it)

Udinese-Cagliari - Runjaic : “Dobbiamo vincere i duelli. Siamo arrabbiati per la partita contro il Milan” - “Giochiamo contro una squadra molto energetica, che ha grande volontà. Mi piace come gioca, lotta fino alla fine, recuperando situazione di svantaggio, con giocatori che hanno buona esperienza in serie A. Mi ha impressionato in tutte le gare che ho ... (Sportface.it)

Udinese Cagliari - Runjaic : «Vi svelo come sta Thauvin - domani giocheremo contro questo tipo di squadra» - L’allenatore dell’Udinese ha parlato delle condizioni del proprio attaccante simbolo e del match di domani Kosta Runjaic, tecnic dell’Udinese, ha parlato in conferenza stampa della sfida tra i bianconeri e il Cagliari, valevole per la 9a giornata ... (Calcionews24.com)

Ultime Notizie Serie A : Milan Udinese - le parole di Fonseca e Runjaic; Inzaghi deve scegliere tra Barella e Frattesi. Torino - dubbi verso Cagliari - Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano il campionato di Serie A, così come gli eventi ... (Calcionews24.com)