Udinese-Cagliari: programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2024/2025 (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Udinese-Cagliari, match valido per la nona giornata della Serie A 2024/2025. Al Bluenergy Stadium i bianconeri, reduci da alcuni ko contro le big ma tutti in un certo qual modo immeritato per l’andamento delle sfide, ospitano i sardi in gran forma con sette punti nelle ultime tre partite. Chi riuscirà ad avere la meglio nell’incontro che apre questo turno? Si parte alle ore 18.30 di venerdì 25 ottobre. I telecronisti DI Udinese-Cagliari Udinese-Cagliari sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Edoardo Testoni e su Sky Sport con la telecronaca di Antonio Nucera e Lorenzo Minotti. Udinese-Cagliari: programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2024/2025 SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ile isue Sky di, match valido per la nona giornata della. Al Bluenergy Stadium i bianconeri, reduci da alcuni ko contro le big ma tutti in un certo qual modo immeritato per l’andamento delle sfide, ospitano i sardi in gran forma con sette punti nelle ultime tre partite. Chi riuscirà ad avere la meglio nell’incontro che apre questo turno? Si parte alle ore 18.30 di venerdì 25 ottobre. IDIsarà visibile sucon la telecronaca di Edoardo Testoni e su Sky Sport con la telecronaca di Antonio Nucera e Lorenzo Minotti.e SkySportFace.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Udinese-Cagliari in radio-tv : pronostico - telecronisti e dove seguirla in diretta - Alle ore 18.30 di venerdì 25 ottobre si gioca Udinese-Cagliari, partita in programma per la nona giornata del (Ascoltitv.it)

Udinese-Cagliari - Runjaic : “Dobbiamo vincere i duelli. Siamo arrabbiati per la partita contro il Milan” - “Giochiamo contro una squadra molto energetica, che ha grande volontà . Mi piace come gioca, lotta fino alla fine, recuperando situazione di svantaggio, con giocatori che hanno buona esperienza in serie A. Mi ha impressionato in tutte le gare che ho ... (Sportface.it)

Udinese Cagliari - Runjaic : «Vi svelo come sta Thauvin - domani giocheremo contro questo tipo di squadra» - L’allenatore dell’Udinese ha parlato delle condizioni del proprio attaccante simbolo e del match di domani Kosta Runjaic, tecnic dell’Udinese, ha parlato in conferenza stampa della sfida tra i bianconeri e il Cagliari, valevole per la 9a giornata ... (Calcionews24.com)

Udinese Cagliari - Nicola : «Ci saranno dei cambi - loro squadra preparata e forte» - Il tecnico del Cagliari ha parlato alla vigilia della sfida contro l’Udinese, analizzando diversi fattori Davide Nicola, allenatore del Cagliari, è intervenuto nella consueta conferenza stampa pre partita di rito in vista della sfida contro ... (Calcionews24.com)