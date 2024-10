Ucraina, Zelensky rifiuta di ricevere Guterres (Di venerdì 25 ottobre 2024) In Ucraina il presidente Zelensky, rifiuta di ricevere a Kiev il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, dopo che questi, al vertice dei Brics di Kazan, aveva incontrato il presidente russo Putin. Servizio di Marco Burini Ucraina, Zelensky rifiuta di ricevere Guterres TG2000. Tv2000.it - Ucraina, Zelensky rifiuta di ricevere Guterres Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Inil presidentedia Kiev il segretario generale dell’Onu, Antonio, dopo che questi, al vertice dei Brics di Kazan, aveva incontrato il presidente russo Putin. Servizio di Marco BurinidiTG2000.

