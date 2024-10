Ucraina, soldati Corea del Nord a Kursk. E Putin conferma: “Immagini chiare” (Di venerdì 25 ottobre 2024) (Adnkronos) – I soldati della Corea del Nord in campo per la Russia nella guerra contro l'Ucraina. Con il timbro di Vladimir Putin. I militari inviati da Kim-Jong un sono stati avvistati nella regione russa di Kursk, invasa dalle forze armate ucraine dal 6 agosto. "Le prime unità dell'esercito NordCoreano sono già arrivate nella zona Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di venerdì 25 ottobre 2024) (Adnkronos) – Idelladelin campo per la Russia nella guerra contro l'. Con il timbro di Vladimir. I militari inviati da Kim-Jong un sono stati avvistati nella regione russa di, invasa dalle forze armate ucraine dal 6 agosto. "Le prime unità dell'esercitono sono già arrivate nella zona

