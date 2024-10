Turetta arrivato in aula, presente anche Gino Cecchettin (Di venerdì 25 ottobre 2024) Filippo Turetta è entrato poco fa nell'aula della Corte d'Assise di Venezia dove sarà interrogato come imputato nel processo per l'omicidio dell'ex fidanzata, Giulia Cecchettin. In aula, davanti a lui, tra le parti civili, è presente anche il papà della ragazza, Gino Cecchettin. E'' la prima volta che Turetta esce dal carcere - è rinchiuso da un anno a Verona - dopo l'arresto avvenuto in Germania il 19 novembre 2023. Quotidiano.net - Turetta arrivato in aula, presente anche Gino Cecchettin Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 25 ottobre 2024) Filippoè entrato poco fa nell'della Corte d'Assise di Venezia dove sarà interrogato come imputato nel processo per l'omicidio dell'ex fidanzata, Giulia. In, davanti a lui, tra le parti civili, èil papà della ragazza,. E'' la prima volta cheesce dal carcere - è rinchiuso da un anno a Verona - dopo l'arresto avvenuto in Germania il 19 novembre 2023.

