Lapresse.it - Turchia, ministero Interno: “Arrestati 176 membri del Pkk”

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Il ministro dell’dellaAli Yerlikaya ha annunciato l’arresto di 176del Pkk, il Partito dei Lavoratori del Kurdistan. I sospetti, ha scritto su X, “fanno parte della struttura giovanile dell’organizzazione terroristica” ed “è stato accertato che hanno partecipato a manifestazioni illegali come il blocco delle strade, l’incendio di pneumatici e il lancio di pietre, fuochi d’artificio e bombe moloto”. Nelle operazioni sono state anche sequestrate armi non dichiarate oltre a documenti e materiale digitale. Gli arresti arrivano a meno di 48 ore dall’attentato contro la Turkish Aerospace Industries Inc. di Ankara.