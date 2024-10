Anteprima24.it - Tumore del colon-retto, screening gratuito a San Leucio del Sannio

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiPer la prevenzione deldel, l’Amministrazione comunale sanleuciana è promotrice di uno, in programma domenica 27 ottobre 2024, dalle 9.30 alle 12.30, presso la suggestiva location storico-artistica di Palazzo Zamparelli. Il planning medico-preventivo contro questa insidiosissima neoplasia include non solo le visite specialistiche oncologiche, ma anche il test genetico “ColoCheck”, un kit costoso che viene per l’occasione reso disponibile gratis per l’utenza.