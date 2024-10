Trump-Harris, il Washington Post non dà endorsement (Di venerdì 25 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il Washington Post ha annunciato che non darà il suo endorsement a nessuno dei due candidati alla presidenza, Kamala Harris e Donald Trump, a 10 giorni dalle elezioni del 5 novembre. Lo ha annunciato il Ceo, William Lewis, dicendo che in questo modo si intende tornare "alle nostre radici di non sostenere candidati Trump-Harris, il Washington Post non dà endorsement L'Identità. Lidentita.it - Trump-Harris, il Washington Post non dà endorsement Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ilha annunciato che non darà il suoa nessuno dei due candidati alla presidenza, Kamalae Donald, a 10 giorni dalle elezioni del 5 novembre. Lo ha annunciato il Ceo, William Lewis, dicendo che in questo modo si intende tornare "alle nostre radici di non sostenere candidati, ilnon dàL'Identità.

Caos al Washington Post : «Non appoggeremo né Harris - né Trump». Giallo sull’editoriale per Kamala mai pubblicato. E gli abbonamenti calano - Non è un bel momento per il Washington Post. Il quotidiano ha deciso che non appoggerà Kamala Harris o Donald Trump nelle imminenti elezioni americane. Una scelta che sembrerebbe esser stata fatta per porsi al di sopra delle parti, ma non pare ... (Open.online)

