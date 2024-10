Trump-Harris, il Washington Post non dà endorsement (Di venerdì 25 ottobre 2024) Intanto, il sondaggio finale del New York Times evidenzia un equilibrio totale tra i due candidati Il Washington Post ha annunciato che non darà il suo endorsement a nessuno dei due candidati alla presidenza, Kamala Harris e Donald Trump, a 10 giorni dalle elezioni del 5 novembre. Lo ha annunciato il Ceo, William Lewis, dicendo Sbircialanotizia.it - Trump-Harris, il Washington Post non dà endorsement Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Intanto, il sondaggio finale del New York Times evidenzia un equilibrio totale tra i due candidati Ilha annunciato che non darà il suoa nessuno dei due candidati alla presidenza, Kamalae Donald, a 10 giorni dalle elezioni del 5 novembre. Lo ha annunciato il Ceo, William Lewis, dicendo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Trump-Harris - il Washington Post non dà endorsement - (Adnkronos) – Il Washington Post ha annunciato che non darà il suo endorsement a nessuno dei due candidati alla presidenza, Kamala Harris e Donald Trump, a 10 giorni dalle elezioni del 5 novembre. Lo ha annunciato il Ceo, William Lewis, dicendo che ... (Webmagazine24.it)

Caos al Washington Post : «Non appoggeremo né Harris - né Trump». Giallo sull’editoriale per Kamala mai pubblicato. E gli abbonamenti calano - Non è un bel momento per il Washington Post. Il quotidiano ha deciso che non appoggerà Kamala Harris o Donald Trump nelle imminenti elezioni americane. Una scelta che sembrerebbe esser stata fatta per porsi al di sopra delle parti, ma non pare ... (Open.online)

Trump-Harris - il Washington Post non dà endorsement - Intanto, il sondaggio finale del New York Times evidenzia un equilibrio totale tra i due candidati Il Washington Post ha annunciato che non darà il suo endorsement a nessuno dei due candidati alla presidenza, Kamala Harris e Donald Trump, a 10 ... (Sbircialanotizia.it)

Trump-Harris - il Washington Post non dà endorsement - (Adnkronos) – Il Washington Post ha annunciato che non darà il suo endorsement a nessuno dei due candidati alla presidenza, Kamala Harris e Donald Trump, a 10 giorni dalle elezioni del 5 novembre. Lo ha annunciato il Ceo, William Lewis, dicendo che ... (Periodicodaily.com)