Latinatoday.it - Truffa con la “casa fantasma” sul lungomare

Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Quattro denunce per lacon la “”: questo l’esito delle indagini che sono state avviate dai carabinieri della Stazione di Sperlonga dopo le querele presente da tre cittadini di origine campana. A essere denunciati, per tuffa in concorso, sono stati quattro giovani di età