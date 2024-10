Tre draghi dagli Uffizi alla chiesa dei Servi (Di venerdì 25 ottobre 2024) Tre feroci draghi plurisecolari per celebrare i cinquant’anni del gioco fantasy più culturalmente influente di sempre, Dungeons & Dragons: li inviano “in missione espositiva” a Lucca Comics & Games le Gallerie degli Uffizi, quale simbolico omaggio dell’importante ricorrenza. Si tratta di tre incisioni, tutte realizzate tra Cinquecento e Seicento, raffiguranti scene con al centro la più leggendaria tra le creature mitologiche. A realizzarle, alcuni tra i più grandi artisti attivi tra Sedicesimo e Diciassettesimo secolo: Cornelis Cort, da Giulio Clovio, autore di “San Giorgio e il drago“ (1577); Salvator Rosa, “Giasone addormenta il drago“ (1663-1664); Giovanni Battista D’Angolo detto del Moro, da Tiziano, “Paesaggio con San Teodoro e il drago“, 1560-70. Lanazione.it - Tre draghi dagli Uffizi alla chiesa dei Servi Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Tre ferociplurisecolari per celebrare i cinquant’anni del gioco fantasy più culturalmente influente di sempre, Dungeons & Dragons: li inviano “in missione espositiva” a Lucca Comics & Games le Gallerie degli, quale simbolico omaggio dell’importante ricorrenza. Si tratta di tre incisioni, tutte realizzate tra Cinquecento e Seicento, raffiguranti scene con al centro la più leggendaria tra le creature mitologiche. A realizzarle, alcuni tra i più grandi artisti attivi tra Sedicesimo e Diciassettesimo secolo: Cornelis Cort, da Giulio Clovio, autore di “San Giorgio e il drago“ (1577); Salvator Rosa, “Giasone addormenta il drago“ (1663-1664); Giovanni Battista D’Angolo detto del Moro, da Tiziano, “Paesaggio con San Teodoro e il drago“, 1560-70.

