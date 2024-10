Romadailynews.it - Traffico Roma del 25-10-2024 ore 19:30

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Luceverdeveri trovati dalla redazione presente sulsul Raccordo Anulare coda in carreggiata interna tra Cassia bis e veientane Salaria e proseguendo tra Nomentana e Prenestina tessera lezioni in carreggiata esterna tra laFiumicino e Lanina si sta in fila anche sul viadotto della Magliana nelle due direzioni e su via Cristoforo Colombo tra via Di Mezzocammino e via di Malafede in direzione di Ostia allanina per un incidente momentaneamente chiusa via Giuseppe Gregoraci all’altezza di via Vincenzo Manzini Ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code pere lavori tra Corso di Francia e via sera in direzione di San Giovanni rallentamenti e code anche in carreggiata opposta sulla tangenziale Tra Batteria Nomentana e Salaria e domani per lavori di potatura a partire dalle 7:30 e fino a cessate esigenze s’è chiusa la galleria ...