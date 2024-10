Traffico Roma del 25-10-2024 ore 16:30 (Di venerdì 25 ottobre 2024) Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità a talenti per un incidente momentaneamente chiusa via Giovanni Zanardini all’altezza di via Nomentana in direzione di via Carlo Spegazzini inevitabili ripercussioni per il Traffico al Ostiense in prossimità del Gazometro In occasione della dodicesima edizione del Maker faire chiusa fino a domenica via del Commercio possibili quindi difficoltà per il Traffico e domani per lavori di potatura all’altezza della galleria Giovanni 23 esimo dalle 7:30 e fino a cessate esigenze chiusa la galleria Farnesina In occasione della commemorazione dei defunti fino al 3 novembre e potenziato il servizio delle linee bus ci che raggiungono i cimiteri cittadini e che normalmente Sono in strada solo il sabato e nei festivi fino al 31 di ottobre sulla linea C della metropolitana la tratta Malatesta San Giovanni chiude alle ... Romadailynews.it - Traffico Roma del 25-10-2024 ore 16:30 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità a talenti per un incidente momentaneamente chiusa via Giovanni Zanardini all’altezza di via Nomentana in direzione di via Carlo Spegazzini inevitabili ripercussioni per ilal Ostiense in prossimità del Gazometro In occasione della dodicesima edizione del Maker faire chiusa fino a domenica via del Commercio possibili quindi difficoltà per ile domani per lavori di potatura all’altezza della galleria Giovanni 23 esimo dalle 7:30 e fino a cessate esigenze chiusa la galleria Farnesina In occasione della commemorazione dei defunti fino al 3 novembre e potenziato il servizio delle linee bus ci che raggiungono i cimiteri cittadini e che normalmente Sono in strada solo il sabato e nei festivi fino al 31 di ottobre sulla linea C della metropolitana la tratta Malatesta San Giovanni chiude alle ...

