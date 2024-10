Romadailynews.it - Traffico Roma del 25-10-2024 ore 12:30

(Di venerdì 25 ottobre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità in centro fino alle 13 registrazione in Piazza Santi Apostoli con possibili ripercussioni nell’area di via Cesare Battisti e Piazza Venezia al Ostiense Chiusa nella realizzo metrovia il commercio Per la dodicesima edizione del Mac faire Rome l’appuntamento coniugazione la creatività e la scoperta Il tutto si concluderà domenica prossima mentre le portiere della Vittoria è chiusa via Monte Zebio tra via Achille Papa e via Antonio Cantore verso Piazza Mazzini nel quartiere della Vittoria chiusa via Monte Zebio tra via Achille Papa in via Antonio Cantore verso Piazza Mazzini è in pieno svolgimento allo Street for kids manifestazione dedicata ai percorsi scolastici per bambini Il termine previsto per le ore 18 riaperte alpoi via vilfredo Pareto precedentemente chiusa per un albero sulla ...