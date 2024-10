Traffico folle sulla A4, coda di 15 chilometri a causa di lavori sull’autostrada tra Bergamo e Milano (Di venerdì 25 ottobre 2024) Mattinata nera per chi viaggia sull’autostrada A4 da Bergamo in direzione Milano. Nel tratto compreso tra Orio Sopra e Caponato il Traffico è quasi paralizzato a causa di un cantiere per lavori urgenti di ripristino del manto stradale all’altezza del chilometro 147. Intorno alle 8,30 si registravano quasi 15 chilometri di coda: per attraversare quel tratti si impiegano circa due ore. La società autostradale consiglia ai viaggiatori diretti verso Milano e Torino di percorrere la A35 Brescia-Bergamo-Milano, immettersi sulla A58 e poi riprendere la A4. Intenso Traffico anche sulle strade Statali e Provinciali secondarie. Ilgiorno.it - Traffico folle sulla A4, coda di 15 chilometri a causa di lavori sull’autostrada tra Bergamo e Milano Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Mattinata nera per chi viaggiaA4 dain direzione. Nel tratto compreso tra Orio Sopra e Caponato ilè quasi paralizzato adi un cantiere perurgenti di ripristino del manto stradale all’altezza del chilometro 147. Intorno alle 8,30 si registravano quasi 15di: per attraversare quel tratti si impiegano circa due ore. La società autostradale consiglia ai viaggiatori diretti versoe Torino di percorrere la A35 Brescia-, immettersiA58 e poi riprendere la A4. Intensoanche sulle strade Statali e Provinciali secondarie.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Traffico paralizzato a Roma : incendio autobus sul Grande Raccordo Anulare causa disagi enormi - Facebook WhatsApp Twitter Questa mattina gli automobilisti romani hanno affrontato una situazione di grave difficoltà a causa di un incendio che ha interessato un autobus fuori servizio della Roma Tpl. L’incidente, avvenuto all’alba del 23 ... (Gaeta.it)

Traffico bloccato sull’Autostrada del Brennero : tir in panne causa disagi - Facebook WhatsApp Twitter Un incidente stradale ha messo in crisi il traffico lungo l’Autostrada del Brennero, nei pressi del confine tra Italia e Austria. Un tir si è fermato all’interno di una galleria a corsia unica a causa di lavori in ... (Gaeta.it)

Incendio su Passante di Mestre : autoarticolato in fiamme causa disagi al traffico - Facebook WhatsApp Twitter Un incendio che ha coinvolto un autoarticolato ha segnato la mattinata sul Passante di Mestre, in Veneto. L’incidente, avvenuto intorno alle 5, ha bloccato la carreggiata in direzione Trieste, lasciando il segno sulla ... (Gaeta.it)

Traffico in tilt tra Latina e Latina Scalo a causa di un incidente che manda fuori uso i semafori - Una mattinata di caos quella vissuta dagli automobilisti tra Latina e Latina Scalo, dove il traffico è stato pesantemente rallentato a causa dell’assenza dei semafori all’incrocio tra via Epitaffio e la strada Appia. Il malfunzionamento dei ... (Dayitalianews.com)