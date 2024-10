Teleclubitalia.it - Torre Annunziata, rissa durante la festa per la Madonna della Neve: tre arresti

Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024)patronale finisce in. In manette sono finite tre persone: un 20enne, un 45enne e un 47enne, tutti del posto. A bloccarli sono stati gli uominiPolizia di Stato.laper la: treNel corso dei festeggiamenti di mercoledì per la L'articololaper la: treTeleclubitalia.