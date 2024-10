Torraco finalista al Premio Bianca d’Aponte 2024 (Di venerdì 25 ottobre 2024) Torraco è tra le dieci finaliste del Premio Bianca d’Aponte 2024, che si terrà stasera 25 e domani 26 ottobre presso il Teatro Cimarosa ad Aversa. Sul palco interpreterà il brano inedito “Fammi stare in silenzio”. Torraco, La giovane cantautrice lucana finalista al Premio Bianca d’Aponte ad Aversa Torraco, una giovane e promettente cantautrice originaria della Basilicata, è stata selezionata tra le dieci finaliste del prestigioso Premio Bianca d’Aponte, che si svolgerà ad Aversa il 25 e 26 ottobre 2024. Durante questo evento, presenterà al pubblico e alla giuria il suo brano inedito, “Fammi stare in silenzio”, una composizione che incarna la sua poetica delicata e introspettiva. Spettacolo.periodicodaily.com - Torraco finalista al Premio Bianca d’Aponte 2024 Leggi tutta la notizia su Spettacolo.periodicodaily.com (Di venerdì 25 ottobre 2024)è tra le dieci finaliste del, che si terrà stasera 25 e domani 26 ottobre presso il Teatro Cimarosa ad Aversa. Sul palco interpreterà il brano inedito “Fammi stare in silenzio”., La giovane cantautrice lucanaalad Aversa, una giovane e promettente cantautrice originaria della Basilicata, è stata selezionata tra le dieci finaliste del prestigioso, che si svolgerà ad Aversa il 25 e 26 ottobre. Durante questo evento, presenterà al pubblico e alla giuria il suo brano inedito, “Fammi stare in silenzio”, una composizione che incarna la sua poetica delicata e introspettiva.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il premio Bianca d'Aponte compie 20 anni e li festeggia con Teresa De Sio - Simona Molinari - Cristina Donà e Margherita Vicario - Ci siamo. La ventesima edizione del Premio Bianca d’Aponte, dedicato alle giovani cantautrici, sta prendendo il via. Il 25 e il 26 ottobre nel teatro Cimarosa di Aversa si svolgono le due serate di quello che è ormai uno degli appuntamenti ... (Milleunadonna.it)

Premio Bianca d’Aponte - Un Cast Ricchissimo per la 20ª Edizione - Il 25 e 26 ottobre si svolgerà la ventesima edizione del Premio Bianca d’Aponte, un evento dedicato alle cantautrici che si terrà presso il Teatro Cimarosa di Aversa, con un cast di grandi artisti. Questa celebrazione rappresenta un momento ... (Spettacolo.periodicodaily.com)

Premio Bianca d’Aponte per Cantautrici - un Cast Eccezionale per la 20ª edizione - Il Premio Bianca d’Aponte per cantautrici celebra la sua 20ª edizione al Teatro Cimarosa di Aversa il 25 e 26 ottobre, presentando un cast eccezionale, con Margherita Vicario come madrina e Teresa De Sio premiata per la carriera. Tra gli artisti in ... (Spettacolo.periodicodaily.com)

Via al Premio Bianca d'Aponte nel teatro Cimarosa - Tutto pronto per il Premio Bianca d’Aponte per cantautrici, che tocca il traguardo della 20esima edizione, consolidandosi come uno degli appuntamenti più prestigiosi per la canzone d’autore italiana. Ampio e di alto livello il parterre degli ... (Casertanews.it)