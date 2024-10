Quotidiano.net - Torna il ticket d’entrata per visitare Venezia. E sale a dieci euro

(Di venerdì 25 ottobre 2024), la prima città al mondo a tentare di allentare la stretta dell’overtourism, rilancia la sperimentazione del contributo di accesso nel 2025. "La sperimentazione di quest’anno – ha detto il sindaco Luigi Brugnaro – si è dimostrata utile per allentare la morsa dei giornalieri nei cosiddetti giorni che potremmo definire da bollino ‘nero’ o ‘rosso’" Una sperimentazione – ha proseguito – fatta in una città che "resta aperta e che ci permette di contare non in modo empirico, con telecamere e segnali telefonici, quanti effettivamente vengono in città, e in futuro con dati sempre più stringenti poter gestire la vivibilità per i residenti e chi viene in visita". La versione 2025 ha alcune novità. Da 29 date sia 54.