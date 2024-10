2anews.it - TLB, il kebab napoletano di qualità conquista Milano

Leggi tutta la notizia su 2anews.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Il format nato a Napoli si espande e apre per la prima volta fuori Campania: nuovo locale nel capoluogo lombardo a due passi dal Duomo. Ildimade in Napoli di TLB arriva nel cuore diil capoluogo lombardo con il nuovo locale aperto in via dei Piatti 4 (angolo