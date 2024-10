Ternana-Rimini, ultime dai campi e probabili formazioni: tre cambi di formazione per i rossoverdi (Di venerdì 25 ottobre 2024) Inizia un secondo trittico di impegni stagionali per Ternana-Rimini. Le due formazioni si ritroveranno allo stadio Libero Liberati (inizio ore 20.30) per contendersi i tre punti. Nove i risultati utili consecutivi per la formazione di Ignazio Abate. Il tecnico può contare su tutti gli effettivi Ternitoday.it - Ternana-Rimini, ultime dai campi e probabili formazioni: tre cambi di formazione per i rossoverdi Leggi tutta la notizia su Ternitoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Inizia un secondo trittico di impegni stagionali per. Le duesi ritroveranno allo stadio Libero Liberati (inizio ore 20.30) per contendersi i tre punti. Nove i risultati utili consecutivi per ladi Ignazio Abate. Il tecnico può contare su tutti gli effettivi

