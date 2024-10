Quotidiano.net - Terna, nel 2024 con l'ora legale risparmiati oltre 75 milioni

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Nei sette mesi di oraquest'anno il sistema elettrico italiano ha beneficiato di minori consumi di energia per 340di kWh, pari al valore di fabbisogno medio annuo di circa 130 mila famiglie. Il dato si traduce in un risparmio economico di75di euro. A fare i tradizionali conti alla soglia del ritorno dell'ora solare che scatterà domenica 27 ottobre èche sottolinea come i benefici dell'orariguardino anche l'ambiente: il minor consumo elettrico ha infatti consentito di evitare emissioni di CO2 in atmosfera per circa 160 mila tonnellate.