Temptation Island | Mirco Rossi guarda avanti con Alessia mentre Giulia Duranti è ancora segnata dalla rottura

Leggi tutta la notizia su Dailynews24.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024)l’ultima puntata di12 andava in onda,ha condiviso sui social una foto conSagripanti, la tentatrice con cui ha intrapreso una nuova frequentazione, lanciando anche una sottile frecciata alla sua ex,. Dopo una relazione di nove anni,sono entrati nel programma per valutare L'articolocon