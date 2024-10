Ilgiorno.it - Teglio, bambino di 9 anni cade nel bosco e si fa male a una gamba

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024)(Sondrio), 25 ottobre 2024– I Vigili del Fuoco del nucleo Saf (Speleo alpino fluviale) della sede centrale di Sondrio sono intervenuti oggi, alle 13 .30, nel comune diin località San Rocco, per il soccorso ad undi 9che, a seguito di una caduta nelpresentava forti dolori a una. Stabilizzato sul posto, è stato condotto per alcune centinaia di metri in barella ed affidato alle cure dei sanitari della Croce rossa giunti in posto con l’autoambulanza. L’intervento si è concluso alle 15.