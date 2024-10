Tale e Quale Show 2024, nuova puntata: da Claudio Baglioni a James Brown, le imitazioni dei concorrenti (Di venerdì 25 ottobre 2024) (Adnkronos) – L’attesa è alta per il sesto appuntamento con ‘Tale e Quale Show’, il varietà di Rai 1 condotto da Carlo Conti. La nuova puntata andrà in onda oggi, venerdì 25 ottobre, come sempre a partire dalle 21.25. Gli 11 concorrenti dovranno come sempre trasformarsi nei grandi nomi della musica nazionale e internazionale, coprendo un arco temporale di ben 60 anni. Mancano ormai solo due puntate alla proclamazione del Campione dell’edzione 2024 (la 14esima) e la classifica è serrata: ogni punto diventa quindi cruciale. Nella puntata precedente è stata Amelia Villano a trionfare grazie alla sua impeccabile interpretazione di Giusy Ferreri con il brano ‘Novembre’. Seconde “a pari merito” Giulia Penna e Verdiana. Al momento, la classifica generale vede in testa proprio Verdiana, seguita da Feisal Bonciani e Kelly Joyce. Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di venerdì 25 ottobre 2024) (Adnkronos) – L’attesa è alta per il sesto appuntamento con ‘’, il varietà di Rai 1 condotto da Carlo Conti. Laandrà in onda oggi, venerdì 25 ottobre, come sempre a partire dalle 21.25. Gli 11dovranno come sempre trasformarsi nei grandi nomi della musica nazionale e internazionale, coprendo un arco temporale di ben 60 anni. Mancano ormai solo due puntate alla proclamazione del Campione dell’edzione(la 14esima) e la classifica è serrata: ogni punto diventa quindi cruciale. Nellaprecedente è stata Amelia Villano a trionfare grazie alla sua impeccabile interpretazione di Giusy Ferreri con il brano ‘Novembre’. Seconde “a pari merito” Giulia Penna e Verdiana. Al momento, la classifica generale vede in testa proprio Verdiana, seguita da Feisal Bonciani e Kelly Joyce.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tale e Quale Show 2024 - nuova puntata : da Claudio Baglioni a James Brown - le imitazioni dei concorrenti - Dalle 21.25 su Rai1 L’attesa è alta per il sesto appuntamento con 'Tale e Quale Show', il varietà di Rai 1 condotto da Carlo Conti. La nuova puntata andrà in onda oggi, venerdì 25 ottobre, come sempre a partire dalle 21.25. Gli 11 concorrenti ... (Sbircialanotizia.it)

Cambia nuovamente il senso di marcia in via Pasquale Andiloro a Sprito Santo - Bisogna fare nuovamente attenzione alla segnaletica stradale e prestare la massima cautela alla guida per gli automobilisti che, dalla mezzanotte di sabato 26 ottobre, si troveranno a percorrere via Pasquale Andiloro nel quartiere di Spirito ... (Reggiotoday.it)

Chiara Ferragni - una nuova tegola. Il socio Pasquale Morgese vuole chiedere i danni : "Manca il bilancio 2023" - Non c'è pace per Chiara Ferragni. Dopo la chiusura delle indagini sul suo conto, terminate con l'accusa di truffa aggravata, oggi l'influencer torna sui giornali per presunte tensioni con Pasquale Morgese, suo storico socio, che sarebbe pronto a ... (Today.it)

Cambia il senso di marcia in via Pasquale Andiloro a Spirito Santo : attenzione alla nuova segnaletica - Massima attenzione alla segnaletica stradale e cautela alla guida per gli automobilisti che, da sabato, si troveranno a percorrere via Pasquale Andiloro nel quartiere di Spirito Santo a Reggio Calabria. Il Comune, infatti, recependo istanze ed ... (Reggiotoday.it)