Taglio del nastro alle 10 Ecco le curiosità e dove trovare gli stand

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Inaugura questa mattina a partire d10 ‘Puro cioccolato festival’ una tre giorni di prelibatezze realizzata da Airs-Confartigianato in collaborazione con Confartigianato Ferrara e il sostegno del Comune estense. Il patron della rassegna, Alfredo Orofino, è il ‘re dello street food’. Lo scorso anno la sua rassegna che porta in giro per l’Italia gli operatori del gusto dello street food, ha registrato il sold out in piazza Ariostea. L’auspicio che esprime l’organizzatore è replicare il successo anche in questa kermesse che si annunciairresistibile. Una manifestazione nella quale i visitatori, gli appassionati, i turisti e gli addetti del settore si danno appuntamento nel cuore del centro città per una tre giorni di degustazioni, selezione, scoperta di tutto ciò che di squisito hanno da offrire gli artigiani cioccolatieri.