Tpi.it - Storia di una famiglia perbene 2 streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata

(Di venerdì 25 ottobre 2024)di unatv:ladi una2 è la fiction in onda su Canale 5 questa sera, venerdì 25 ottobre 2024, in prima visione alle ore 21.30. Si tratta della seconda stagione della serie di successo con Giuseppe Zeno e Simona Cavallari. In tutto sono previste quattro puntate, in prima serata ogni venerdì. Le riprese della serie sono state realizzate in Puglia tra Monopoli, Bari, Molfetta e Giovinazzo. Mavederla la fiction intv e in? Ecco tutte le informazioni. In tv Ladella seconda stagione va in onda questa sera, 25 ottobre 2024, alle ore 21.30 su Canale 5 in prima visione.