Startlist gigante femminile Soelden 2024 | orari programma tv streaming pettorali delle italiane

Sabato 26 ottobre, a Soelden, in Austria, inizierà la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino: in programma il consueto slalom gigante femminile con la prima manche prevista alle 10.00 e la seconda run, con inversione delle migliori 30, alle 13.00. Saranno sette le azzurre in gara sul ghiacciaio del Rettenbach, ovvero Federica Brignone col 5, Marta Bassino col 6, Roberta Melesi col 23, Elisa Platino col 24, Asja Zenere col 29, Ilaria Ghisalberti col 33 e l'esordiente Giorgia Collomb col 53. Guarda la Coppa del Mondo di sci alpino su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese Per lo slalom gigante femminile della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino la diretta tv sarà affidata a Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

