Sport in tv oggi venerdì 25 ottobre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

(Di venerdì 25 ottobre 2024)25, una nuova giornata ditutta da vivere in compagnia di OAè nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento inta, dotato della copertura televisiva e. In primo piano il tennis con il torneo di Vienna. Due gli azzurri qualificati ai quarti di finale, ovvero Matteo Berrettini opposto al russo Karen Khachanov e Lorenzo Musetti che sfiderà il n.3 del mondo, Alexander Zverev. Due sfide complesse per i nostri portacolori che aspirano a proseguire nel loro cammino. Da non dimenticare l’inizio dei week end di F1 e del Motomondiale. Il Circus delle quattro-ruote sarà in Messico per svolgere il consueto giorno di prove libere, mentre in quello delle due-ruote in Thailandia si farà sul serio fin da subito, considerando le pre-qualifiche delle tre categorie.