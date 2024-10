Today.it - Spezia-Bari 0-0: il match del Picco finisce a reti inviolate

Leggi tutta la notizia su Today.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Quarto pareggio di fila per il, che ha fermato sullo 0-0 lonell'anticipo della decima giornata di Serie B. Sul manto erboso del, allentato da ore di pioggia battente, i biancorossi sono riusciti a resistere alla seconda in classifica che ha colpito un legno per tempo: nel