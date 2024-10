Spano-Giuli, solo la cultura può evitare una deriva orbaniana: lo insegna la stessa Ungheria (Di venerdì 25 ottobre 2024) Altro che ‘Temptation Island’ al governo. In quel ‘pederasta’ che brucia nel nucleo più caldo della vicenda Spano-Giuli, e nel pedigree culturale dei principali personaggi coinvolti, traspaiono le questioni di sostanza relative alla cosiddetta ‘controegemonia’ della destra italiana. L’insulto, come noto, compare in una chat di Fratelli d’Italia che riportava le reazioni ‘di pancia’ della base romana, ovvero del mondo vitale della stessa presidente del Consiglio e dei suoi più fidati collaboratori, alla nomina del nuovo capogabinetto ‘dimissionato’ del nuovo ministro. Questo è soltanto l’ultimo caso legato alla gestione della cultura da parte del nuovo governo, eppure uno dei più significativi. Ben al di là della ‘disinvoltura’ di linguaggio, ovvero pure di una vetusta omofobia. Ilfattoquotidiano.it - Spano-Giuli, solo la cultura può evitare una deriva orbaniana: lo insegna la stessa Ungheria Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Altro che ‘Temptation Island’ al governo. In quel ‘pederasta’ che brucia nel nucleo più caldo della vicenda, e nel pedigreele dei principali personaggi coinvolti, traspaiono le questioni di sostanza relative alla cosiddetta ‘controegemonia’ della destra italiana. L’insulto, come noto, compare in una chat di Fratelli d’Italia che riportava le reazioni ‘di pancia’ della base romana, ovvero del mondo vitale dellapresidente del Consiglio e dei suoi più fidati collaboratori, alla nomina del nuovo capogabinetto ‘dimissionato’ del nuovo ministro. Questo è soltanto l’ultimo caso legato alla gestione dellada parte del nuovo governo, eppure uno dei più significativi. Ben al di là della ‘disinvoltura’ di linguaggio, ovvero pure di una vetusta omofobia.

