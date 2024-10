Sorteggio tremendo per Sinner a Parigi-Bercy. Berrettini pesca Popyrin, fortunato Alcaraz (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il Sorteggio dell’ATP Masters 1000 di Parigi-Bercy 2024 di tennis si rivela duro per Jannik Sinner: l’azzurro, accreditato della prima testa di serie, avrà un bye all’esordio, ma già al secondo turno dovrà affrontare uno tra lo statunitense Shelton ed il canadese Felix Auger-Aliassime. Matteo Arnaldi esordirà contro il numero 13, il danese Holger Rune, ed il vincente potrebbe affrontare agli ottavi di finale proprio Jannik Sinner. Il numero 1 del mondo, poi, ai quarti potrebbe incrociare il numero 5 del seeding, lo statunitense Taylor Fritz, mentre nel penultimo atto l’azzurro potrebbe sfidare il tedesco Alexander Zverev. Nella parte bassa del tabellone lo spagnolo Carlos Alcaraz, testa di serie numero 2, se la vedrà con il cileno Nicolas Jarry o un qualificato, mentre agli ottavi l’avversario potrebbe essere il numero 15, il transalpino Ugo Hunbert. Oasport.it - Sorteggio tremendo per Sinner a Parigi-Bercy. Berrettini pesca Popyrin, fortunato Alcaraz Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ildell’ATP Masters 1000 di2024 di tennis si rivela duro per Jannik: l’azzurro, accreditato della prima testa di serie, avrà un bye all’esordio, ma già al secondo turno dovrà affrontare uno tra lo statunitense Shelton ed il canadese Felix Auger-Aliassime. Matteo Arnaldi esordirà contro il numero 13, il danese Holger Rune, ed il vincente potrebbe affrontare agli ottavi di finale proprio Jannik. Il numero 1 del mondo, poi, ai quarti potrebbe incrociare il numero 5 del seeding, lo statunitense Taylor Fritz, mentre nel penultimo atto l’azzurro potrebbe sfidare il tedesco Alexander Zverev. Nella parte bassa del tabellone lo spagnolo Carlos, testa di serie numero 2, se la vedrà con il cileno Nicolas Jarry o un qualificato, mentre agli ottavi l’avversario potrebbe essere il numero 15, il transalpino Ugo Hunbert.

Parigi-Bercy 2024 - oggi il sorteggio del tabellone : Sinner - possibile finale con Alcaraz - Il sorteggio del tabellone del torneo di Parigi-Bercy riguarda gli italiani Sinner, Musetti, Cobolli, Darderi e Arnaldi. Possibile incrocio tra Jannik e Alcaraz solo in finale.

