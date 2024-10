Smantellata una banca cinese occulta, misure cautelari anche in Abruzzo (Di venerdì 25 ottobre 2024) Dalle prime luci dell'alba è scattata una vasta operazione del comando provinciale della guardia di finanza di Ancona che sta smantellando in tutta Italia un’associazione per delinquere cinese, finalizzata a una frode fiscale internazionale per centinaia di milioni di euro e al riciclaggio Chietitoday.it - Smantellata una banca cinese occulta, misure cautelari anche in Abruzzo Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Dalle prime luci dell'alba è scattata una vasta operazione del comando provinciale della guardia di finanza di Ancona che sta smantellando in tutta Italia un’associazione per delinquere, finalizzata a una frode fiscale internazionale per centinaia di milioni di euro e al riciclaggio

