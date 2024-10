Sicurezza stradale, Cav porta in classe 800 studenti di Padova Venezia e Treviso (Di venerdì 25 ottobre 2024) Roma, 25 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Sono iniziate con l'accoglienza dei primi 73 studenti del liceo Majorana-Corner di Mirano, le lezioni di educazione stradale di Cav per l'anno scolastico 2024/25. La concessionaria veneta rinnova anche quest'anno l'impegno verso le attività di sensibilizzazione e informazione sui temi della Sicurezza stradale con le giornate formative rivolte agli studenti e raggiunge un nuovo record di adesioni da parte degli Istituti scolastici. Da oggi a maggio 2025, per ben 14 giornate, Cav ospiterà nella propria sede di Mestre oltre 800 studenti delle Scuole Secondarie di Secondo grado provenienti dalle province di Venezia, Padova e Treviso. Liberoquotidiano.it - Sicurezza stradale, Cav porta in classe 800 studenti di Padova Venezia e Treviso Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Roma, 25 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Sono iniziate con l'accoglienza dei primi 73del liceo Majorana-Corner di Mirano, le lezioni di educazionedi Cav per l'anno scolastico 2024/25. La concessionaria veneta rinnova anche quest'anno l'impegno verso le attività di sensibilizzazione e informazione sui temi dellacon le giornate formative rivolte aglie raggiunge un nuovo record di adesioni da parte degli Istituti scolastici. Da oggi a maggio 2025, per ben 14 giornate, Cav ospiterà nella propria sede di Mestre oltre 800delle Scuole Secondarie di Secondo grado provenienti dalle province di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Oltre 800 studenti coinvolti nella sicurezza stradale : eventi educativi in provincia di Gorizia - Facebook WhatsApp Twitter Numerosi giovani delle scuole primarie e secondarie di primo grado della provincia di Gorizia hanno partecipato a spettacoli informativi sulla sicurezza stradale, ideati dalla compagnia Zelda. Eventi come “I ... (Gaeta.it)

Studenti in corteo a Foggia per ricordare i tifosi morti nell'incidente stradale di Potenza - AGI - Martedì 15 ottobre le strade di Foggia si sono tinte di dolore e speranza. Un corteo spontaneo di studenti, partito dall'Istituto Einaudi-Grieco, ha attraversato la città per dimostrare solidarietà a Matteo e Samuele, i due giovani tifosi ... (Agi.it)

Incidente stradale a Policoro : scuolabus si scontra con un’auto - 13 feriti (10 sono studenti) - Tredici feriti, di cui dieci studenti delle scuole medie, è il bilancio di un incidente stradale avvenuto a Policoro, in provincia di Matera. Intorno alle 14:30 di oggi, uno scuolabus si è scontrato con una Fiat Punto guidata da un ... (Orizzontescuola.it)