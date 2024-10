Anteprima24.it - Si sblocca il contenzioso sul “Victor Hugo”, il Ctu dà ragione al Comune

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSvolta positiva nelsui lavori di restyling del palazzo del “”. Ildi Avellino ha ottenuto dal Ctu nominato dal Tribunale il riconoscimento delle motivazioni che avevano indotto l’ente a rescindere il contratto in essere con l’impresa “Infrastrutture e Restauri”, per gravi ritardi ed inadempienze contrattuali”. Concluse le operazioni peritali, il Consulente ha quindi intimato all’impresa di lasciare il cantiere, avendo verificato che le sue pretese erano inammissibili e confermato lo stato finale e le ragioni addotte da Palazzo di Città. L’impresa dovrà immediatamente smantellare il ponteggio ed il cantiere. Allo scopo, ildi Avellino ha chiesto per iscritto che, in virtù del verbale del Ctu, “Infrastrutture e Restauri” invii apposito programma di smontaggio.