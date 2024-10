Anconatoday.it - Si avvicina alla ex alla Sagra dell'Uva ma suona il braccialetto elettronico: denunciato

Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) JESI- Approcciasua ex’Uva nonostante il divieto dimento, mail: scatta la denuncia per un 34enne jesino. L’indagine ha preso avvio a metà agosto quando la vittima si è recata al Commissariato di Jesi per querelare il suo ex fidanzato