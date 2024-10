Brindisireport.it - Serie D, Virtus Francavilla-Brindisi: la designazione arbitrale

Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) A dirigere la garaCalcio -FC, in programma domenica 27 ottobre alla Nuovarredo Arena diFontana (ore 14.30) e valida per la nona giornata del campionato diD girone H, sarà il signor Andrea Scarano della sezione di Seregno. Gli assistenti saranno i