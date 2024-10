Serie A, le probabili formazioni: Leao torna titolare, la Juve senza Koopmeiners (Di venerdì 25 ottobre 2024) (Adnkronos) – La Serie A torna in campo per la nona giornata. Si comincia oggi, venerdì 25 ottobre, con due partite e terminerà domenica 27 con il posticipo Fiorentina-Roma. Fari puntati su un altro big match di giornata: Inter-Juventus, in programma domenica 27 alle ore 18. La capolista Napoli sarà invece impegnata al Maradona contro il Lecce, mentre il Milan vola a Bologna. Sfida casalinga anche per la Lazio che ospita il Genoa. Ecco le probabili formazioni della nona giornata di Serie A. Udinese (3-5-2): Okoye; Kabasele, Bijol, Touré; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Zarraga, Zemura; Bravo, Lucca. All. Runjaic Cagliari (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Adopo, Makoumbou; Zortea, Viola, Luvumbo; Piccoli. All. Nicola Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Vojvoda, Linetty, Ricci, Vlasic, Lazaro; Adams, Sanabria. All. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) (Adnkronos) – Lain campo per la nona giornata. Si comincia oggi, venerdì 25 ottobre, con due partite e terminerà domenica 27 con il posticipo Fiorentina-Roma. Fari puntati su un altro big match di giornata: Inter-ntus, in programma domenica 27 alle ore 18. La capolista Napoli sarà invece impegnata al Maradona contro il Lecce, mentre il Milan vola a Bologna. Sfida casalinga anche per la Lazio che ospita il Genoa. Ecco ledella nona giornata diA. Udinese (3-5-2): Okoye; Kabasele, Bijol, Touré; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Zarraga, Zemura; Bravo, Lucca. All. Runjaic Cagliari (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Adopo, Makoumbou; Zortea, Viola, Luvumbo; Piccoli. All. Nicola Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Vojvoda, Linetty, Ricci, Vlasic, Lazaro; Adams, Sanabria. All.

