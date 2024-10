Sei arresti per furto di dati sensibili a Varese: l’operazione dei carabinieri (Di venerdì 25 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’importante operazione condotta dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Varese ha portato all’arresto di sei individui coinvolti in un gravissimo caso di furto di dati sensibili. Secondo le informazioni fornite dalla Procura di Milano, i sospettati avrebbero minato la sicurezza di fondamentali archivi nazionali, accedendo illegalmente a informazioni riservate presenti nelle Banche dati Strategiche Nazionali, come Sdi, Serpico e Inps, con l’intento di ottenere un profitto economico. Gli arresti sono il risultato di un’indagine coordinata dai pubblici ministeri Francesco De Tommasi e Gianluca Prisco, facenti parte della Direzione Distrettuale Antimafia, sotto la supervisione del procuratore Marcello Viola. Gaeta.it - Sei arresti per furto di dati sensibili a Varese: l’operazione dei carabinieri Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’importante operazione condotta daidel Nucleo Investigativo diha portato all’arresto di sei individui coinvolti in un gravissimo caso didi. Secondo le informazioni fornite dalla Procura di Milano, i sospettati avrebbero minato la sicurezza di fondamentali archivi nazionali, accedendo illegalmente a informazioni riservate presenti nelle BancheStrategiche Nazionali, come Sdi, Serpico e Inps, con l’intento di ottenere un profitto economico. Glisono il risultato di un’indagine coordinata dai pubblici ministeri Francesco De Tommasi e Gianluca Prisco, facenti parte della Direzione Distrettuale Antimafia, sotto la supervisione del procuratore Marcello Viola.

Attacco cyber all’Iran - bloccati siti governativi - nucleari - municipalità e porti - Firouzabadi : "enorme furto di dati" - "regia di Israele e USA" - Attacco cyber all’Iran: sono stati bloccati numerosi siti governativi, nucleari, servizi di municipalità, reti di distribuzione del carburante, dei trasporti e porti. L'ex segretario del Consiglio supremo della Repubblica islamica per il ... (Ilgiornaleditalia.it)

Furto di dati da parte di hacker - l'allarme di Melillo : “C'è un mercato clandestino” - "La raccolta abusiva, la manipolazione, il commercio e l'uso strumentale delle informazioni riservate custodite negli archivi digitali, sono da tempo divenuti arnesi tanto delle tradizionali organizzazioni criminose quanto delle forme selvagge ... (Napolitoday.it)

Furto online di dati : un milione di alert in 6 mesi - coinvolti 4 italiani su 10 - Quasi 1 milione, in sei mesi, il numero di alert inviati per l’esposizione dei dati personale in soli 6 mesi: quasi 4 italiani su 10 coinvolti dal fenomeno (38%) che colpisce innanzitutto Lazio, Lombardia, Sicilia e Campania. Numeri preoccupanti, ... (Lidentita.it)

Spiavano il governo - calciatori e cantanti. La denuncia di Crosetto sul furto dei dati - Le intrusioni illegali hanno colpito in prevalenza esponenti del centrodestra. Il silenzio imbarazzato della sinistra (Ilgiornale.it)