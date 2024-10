Scoperto il cadavere di un uomo nella cantina condominiale a Senago, era in avanzato stato di decomposizione (Di venerdì 25 ottobre 2024) Trovato il cadavere di un 53enne all'interno della sua cantina a Senago. Sul corpo della vittima nessuna violenza, ma è stato richiesta autopsia Notizie.virgilio.it - Scoperto il cadavere di un uomo nella cantina condominiale a Senago, era in avanzato stato di decomposizione Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Trovato ildi un 53enne all'interno della sua. Sul corpo della vittima nessuna violenza, ma èrichiesta autopsia

Orrore in cantina : trovato il cadavere di un uomo in stato di decomposizione - Macabro ritrovamento mercoledì sera in una cantina di un condominio di via San Carlo a Senago, nel Milanese, dove è stato scoperto il corpo di un 53enne di cui non si avevano notizie da giorni. L'allarme sarebbe stato dato da un vicino della ... (Milanotoday.it)