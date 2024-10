Scontro in Europarlamento, Irene Montero al collega: “Sono deputata e non ‘cara’” (Di venerdì 25 ottobre 2024) Duro botta e risposta all’Europarlamento tra due politici spagnoli, Irene Montero di Podemos e Alvise Pérez de la partito di destra Se Acabó La Fiesta. Perez si è rivolto alla collega chiamandola “Cara Irene” e scatenando la risposta di Montero: “No chiamarmi ‘cara’ e togliti il machismo dalla faccia”. Lapresse.it - Scontro in Europarlamento, Irene Montero al collega: “Sono deputata e non ‘cara’” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Duro botta e risposta all’tra due politici spagnoli,di Podemos e Alvise Pérez de la partito di destra Se Acabó La Fiesta. Perez si è rivolto allachiamandola “Cara” e scatenando la risposta di: “No chiamarmie togliti il machismo dalla faccia”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Sono deputata - non cara” : Irene Montero rimette al suo posto il collega Alvise Pérez - Irene Montero, 36 anni, politica e psicologa spagnola e portavoce del partito di sinistra Podemos al Parlamento europeo, ha rimesso al suo posto il collega Alvise Pérez, leader di ‘Se Acabó La Fiesta’, gruppo populista di destra, quando lui si è ... (News.robadadonne.it)

Parlamento Ue - europarlamentare Irene Montero costretta a togliere la kefiah : “Vietato anche genocidio ma l'Europa lo permette” - VIDEO - L’europarlamentare spagnola Irene Montero era in procinto di fare il suo intervento in merito alla guerra in Medioriente al Parlamento Europeo. Montero stava indossando una kefiah ma è stata ripresa dalla presidenza, che l'ha invitata a toglierla, ... (Ilgiornaleditalia.it)

Eurodeputata Irene Montero costretta a togliersi la kefiah : “Anche genocidio è violazione ma l’Europa ne appoggia uno” - L’eurodeputata spagnola di Podemos Irene Montero è stata costretta a togliersi la kefiah prima di partecipare a un dibattito sul cessate il fuoco in Libano al Parlamento europeo. “Dicono che le regole ci impongono di togliere la kefiah. Le regole ... (Lapresse.it)