Sci alpino | temperature alte a Soelden pista chiusa per preservare neve

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024), dove domani è prevista la prima tappa di Coppa del Mondo di sci femminile. Laoggi è stataperil ghiaccio in vista delle prove di domani. Lo scorso anno vinse Lara Gut-Behrami davanti a Federica Brignone. Qui manca la vittoria a Mikaela Shiffrin dal 2021, che non sale anche sul podio da quell’edizione. La prima manche è in programma alle 10.00, mentre la seconda alle 13.00. SciperSportFace.