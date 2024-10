Oasport.it - Sci alpino, Kilde fuori tutta la stagione, incognite Schwarz e Pinturault. I dubbi di Petra Vlhova

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Alla vigilia dell’apertura della Coppa del Mondo di Sölden è doveroso dare uno sguardo a tutti gli infortunati del Circo Bianco, uscendo dai confini italiani, in maniera tale da capire chi non vedremo nel 2024-25 e chi magari non potrà essere al meglio a causa del fatto di essere ancora in fase di recupero dopo uno stop forzato. Per quanto riguarda il settore maschile, l’assenza più pesante sarà quella di Aleksander Aamodt, che proprio non riesce a rimettersi dallo spaventoso incidente patito a Wengen a gennaio. Dopo la profonda ferita al polpaccio, il norvegese deve fronteggiare ormai da mesi un’infezione alle spalla sinistra che lo già costretto a un intervento e lo obbligherà a tornare sotto i ferri a breve. La notizia più altisonante è, invece, relativa a Niels Hintermann, che ha recentemente scoperto di essere affetto da un tumore ai linfonodi.