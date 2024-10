Ilgiornale.it - Scandalo a Genova, professore spogliava le studentesse con l'intelligenza artificiale

Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Nei guai undella facoltà di Architettura di: per l'accusa, il docente usava l'AI per ottenere scatti dellee trasformarli in immagini osè